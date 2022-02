Die Gemengelage hat es in sich: In den USA deutet sich ein Kurswechsel in der Geldpolitik an. Die laufende Berichtssaison zeigt, dass die Probleme mit den Lieferketten den Unternehmen weiter zusetzen. Dazu kommt die Sorge vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Doch auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps unmittelbar vor dem Sprung auf ein 52-Wochen-Hoch.

