PriceHubble hat das Energielabel als Größe in die Immobilienbewertung eingebunden. So lässt sich prüfen, wie Revitalisierungsmaßnahmen und eine verbesserte Energieklasse den Wert der Immobilie beeinflussen. Nach ersten statischen Analysen steigt der Quadratmeterpreis um 2 bis 12% pro gesparten 100 kWh. Im Zuge der Debatte um die Einbindung von ESG-Faktoren in der Immobilien- und Finanzwirtschaft hat PriceHubble eigenen Angaben zufolge intensiv damit auseinander gesetzt, in welcher Form sich ESG-Faktoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...