DJ Deufol SE: DEUFOL fokussiert sich weiter auf das Kerngeschäft der Supply-Chain-Lösungen für Industriekunden

DEUFOL fokussiert sich weiter auf das Kerngeschäft der Supply-Chain-Lösungen für Industriekunden

DEUFOL, globaler Dienstleister für industrielle Verpackungs- und Supply-Chain-Lösungen, setzt seine Fokussierung auf globale Industriedienstleistungen fort und somit insbesondere auch in Italien und Deutschland weiterhin auf seinen ganzheitlichen Supply-Chain-Ansatz für seine Kunden. In diesem Zuge wurde auf der einen Seite die Deufol Italia spA mit dem Konsumgütergeschäft in Italien an einen Spezialisten der Branche veräußert, welcher für neue Investitionen und Expansionsmöglichkeiten sorgt. Gleichzeitig wurde auf der anderen Seite die Deufol Airport Services GmbH, die Air-Cargo-Container Reparturdienste erbringt, an ein Internationales Unternehmen aus der Luftfracht-Branche abgegeben, dass sich auf den Bereich der Air-Cargo-Container-Reparatur spezialisiert hat.

In Italien wird sich DEUFOL am Standort Roverbella seine spezialisierten Dienstleistungen wie die Verpackung von Industriegütern und ergänzenden Services konzentrieren und diese weiter ausbauen. Der norditaliensiche Standort aus der Nähe von Verona wurde dazu aus der bisherigen Deufol Italia herausgelöst und ist nunmehr Teil der Deufol Süd. Mit dem gestärkten Fokus strebt Deufol dort in Zukunft ein starkes Wachstum in der prosperierenden Region Norditaliens an. Insgesamt wird DEUFOL damit seine Angebotstiefe für unsere Auftraggeber in unserem Kerngeschäft in Italien deutlich erhöhen, da die italienischen Aktivitäten zukünftig stärker mit anderen Standorten verzahnt werden und der Süden Europas stärker in den Fokus unserer Vertriebsaktivitäten gestellt wird. Durch den intensivierten Know-how-Transfer aus Deutschland und die bereits in der Vergangenheit erfolgte Implementierung aller DEUFOL-Systeme und -Strukturen, die auf die lokalen Bedürfnisse des Geschäfts ausgerichtet sind, ist und bleibt Italien ein starker Wachstumsmarkt für DEUFOL.

Parallel zum Verkauf der Deufol Airport Services GmbH stärkt die Deufol-Gruppe auch die Industriedienstleistungen im Rhein-Main Gebiet und für Luftfrachtdienstleistungen. Mit unserem neuen Airport HUB der Deufol Südwest GmbH in Hofheim (Wallau) stehen wir unseren Kunden nunmehr verstärkt bei anfallenden Aufgaben rund um den Luftfrachttransport und der luftfrachtgerechten Verpackung zur Seite. Am Standort in Hofheim bieten wir zudem eine breite Palette von Verpackungs- und Industriedienstleistungen an und werden zunehmend auch Services in der Gefahrgutabwicklung in der Region leisten.

Dennis Hübner, Geschäftsführender Direktor (CEO): "Für die DEUFOL-Gruppe ist die erfolgreiche Veräußerung der zwei Geschäftsteile ein weiterer wichtiger Meilenstein in der bereits vor ein paar Jahren eingeleiteten Strategie zur Fokussierung auf - und Expansion in - unseren Industriedienstleistungen, Verpackungsprodukten, Digitalen - als auch Infrastrukturlösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unserer Partner und Kunden vor allem aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Unseren Kunden können wir in Italien ein gut aufgestelltes Portfolio an Dienstleistungen offerieren, das wir weiter ausbauen werden.

DEUFOL dankt jedem einzelnen Mitarbeiter der nun veräußerten Geschäfte für die jahrelange Treue sowie Unterstützung und wünscht den jeweiligen Teams eine prosperierende Zukunft."

Über die DEUFOL-Gruppe:

Die DEUFOL-Gruppe ist ein Global Player in Supply-Chain-Lösungen, Industrieverpackung und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices sowie innovative IT-Lösungen entlang der Supply Chain. Das Unternehmen DEUFOL, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an über 90 Standorten in 12 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.

Kontakt:

Frau Claudia E. Ludwig

Investor Relations / Corporate Communications

Phone: +49 6122 50-1228 - Mobile: +49 160 9148 9129 - Fax: +49 6122 50-1300

claudia.ludwig@deufol.com Ende der Pressemitteilung

