Nach erfolgreicher Serie-D-Finanzierungsrunde und Einstellungskampagne setzt FloQast seine Dynamik im vierten Quartal mit einer massiven Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr fort

LOS ANGELES, Feb. 03, 2022, ein Anbieter von Software zur Automatisierung von Buchhaltungs-Workflows, die von Buchhaltern für Buchhalter entwickelt wurde, gab heute seine Kennzahlen für das vierte Quartal und das Jahr 2021 bekannt und schloss damit ein Meilensteinjahr ab, das von internationaler Expansion, neuen Produkt- und Unternehmensinitiativen, Branchenauszeichnungen und dem größten Wachstum des Unternehmens seit seiner Gründung geprägt war. Das Unternehmen meldete ein Wachstum von 97 % gegenüber dem Vorjahr in wiederkehrenden Jahresumsätzen auf Quartalsebene sowie ein Wachstum von 153 % gegenüber dem Vorjahr in neuen wiederkehrenden Jahresumsätzen netto für 2021. Mit mehr als 1.500 Kunden weltweit warb FloQast zudem im 4. Quartal 171 neue Kunden an. Diese Meilensteine sind das Ergebnis der jüngsten Finanzierung der Serie D in Höhe von 110-Millionen USD unter der Leitung von Meritech Capital und unterstreichen die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Technologie der Workflow-Automatisierung.



"Im vergangenen Jahr erzielte FloQast ein außergewöhnliches Wachstum in allen Bereichen, einschließlich der Finanzierung, der Einführung von Produkten und Plattformen, der Kundenakquise und vielem mehr, weshalb dieses Jahr eines der wichtigsten und erfolgreichsten Jahre für das Unternehmen seit seiner Gründung war", so Mike Whitmire, nicht aktiver CPA, Mitgründer und CEO von FloQast. "Dieses Wachstum ist ein Beweis für die wichtigen Fortschritte, die sich in der Buchhaltungsbranche durchsetzen, und unterstreicht die Fähigkeit von FloQast, neueste Technologien zu liefern, um eine neue Ära der Modernisierung und des Wandels einzuleiten."

Im Laufe des Jahres 2021 hat FloQast in mehreren Schlüsselbereichen Meilensteine erreicht:

Eine erfolgreiche Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 110 Millionen USD, angeführt von Meritech Capital, sowie eine Bewertung von 1,2 Milliarden USD machen das Unternehmen zu einem "Unicorn-Anbieter von Workflow-Lösungen".

Bemerkenswerte Kundenakquise im 4. Quartal mit prominenten Namen wie Atmosphere TV, Demandbase, Valo Health, BioLegend Inc., Black Rock Coffee, Shenandoah Valley Organic und mehr.

Die Einführung mehrerer neuer Initiativen, Tools und Programme, darunter: FloQast Ops (https://floqast.com/products/floqast-ops/), eine neue Workflow-Manager-Lösung, die vor- und nachgelagerte Finanzfunktionen abdeckt, um mehr Kontrolle und Transparenz in der Buchhaltung zu ermöglichen. FloQast ReMind (https://floqast.com/products/floqast-remind/), ein neues Workflow-Zusatzprogramm für das Anforderungsmanagement, das manuelle Aufgaben automatisiert und den gesamten Abschlussprozess transparenter gestaltet. FloQast Studios (https://www.floqast.studio/), ein vollwertiger Produktionszweig von FloQast, der unterhaltsame, ansprechende und lehrreiche Inhalte von Buchhaltern für Buchhalter erstellt. Partnerschaft mit Donnelley Financial Solutions (https://floqast.com/press/dfin-and-floqast-announce-partnership-to-transform-financial-reporting/) (NYSE: DFIN) zur Transformation der Finanzabschluss- und Berichterstattungsverfahren, insbesondere für Unternehmen, die einen Börsengang planen.

Bemerkenswertes Wachstum in der EMEA-Region, z. B.: Eröffnung einer FloQast-Niederlassung in London. 68 neue Kunden - bemerkenswerte Q4-Logos sind Revolut, Babylon Health, Watches of Switzerland und Ironsource.

Die Ernennung mehrerer neuer Führungskräfte, die den Erfolg von FloQast 2022 und darüber hinaus voranbringben sollen, darunter: Chief Financial Officer Razzak Jallow (https://www.linkedin.com/in/razzak/) Vice President of Customer Success Justin Smith (https://www.linkedin.com/in/jsmith74/) Chief Marketing Officer C. Edward Brice (https://www.linkedin.com/in/cedwardbrice/)

Die Ausrichtung von TakeControl 2021 (https://www.globenewswire.com/Tr) im September, der dritten jährlichen Anwenderkonferenz von FloQast, an der mehr als 2.000 Fachleute aus der Branche teilnahmen und bei der erstklassige Buchhaltungsexperten und FloQast-Kunden ausgezeichnet wurden, die sich in ihrem Streben nach Operational Excellence hervorgetan haben.

Der Erhalt mehrerer hochkarätiger Preise und Auszeichnungen, wie die Aufnahme in die Liste Built In's Best Place to Work das vierte Jahr in Folge, die Erwähnung als einer der Best Workplaces in the Country by Inc. Magazine und einer der Best Places to Work by the Los Angeles Business Journal.

Dieses Wachstum und diese Dynamik werden durch die Gemeinschaft der FloQast-Mitarbeiter ermöglicht, die sich dafür einsetzen, die Arbeit von Buchhaltern und Finanzleitern einfacher und produktiver zu gestalten. Trotz der Herausforderungen, denen sich das Unternehmen in den letzten zwei von der Pandemie geprägten Jahren gegenübersah, hat es weiterhin hervorragende Leistungen erbracht. Dies ist ein Verdienst des Teams, das sich dem Kundenservice und der Exzellenz bei der Verfolgung der übergreifenden Vision von FloQast verschrieben hat.

Über FloQast

FloQast liefert Software zur Workflow-Automatisierung, die es Unternehmen ermöglicht, eine exzellente Buchhaltung zu betreiben. Mehr als 1.500 Buchhaltungsteams - darunter Twilio, Coinbase, Los Angeles Lakers, Zoom, und Snowflake - vertrauen auf FloQast, das von Buchhaltern für Buchhalter entwickelt wurde, um die Arbeitsweise von Buchhaltungsteams zu verbessern. FloQast ermöglicht seinen Kunden die Optimierung von Prozessen wie automatisierte Überleitungen, Dokumentationsanfragen und andere Workflows, die sich auf den Monatsabschluss, die Finanzberichterstattung und die Gehaltsabrechnung auswirken, und wird auf allen Bewertungsportalen durchweg als Nummer 1 bewertet. Erfahren Sie mehr unter FloQast.com.