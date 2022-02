Einige Agenturen haben vielleicht schon eine Mail mit dem neuen Status bekommen - denn seit Mittwoch gilt das neue Partner-Programm von Google. Nach rund zwei Jahren kündigte Google am Mittwoch an, dass die Partnerschaften zwischen Google und Werbeagenturen überarbeitet wurden. Damit gelten ab sofort die neuen Voraussetzungen, um als "Google Partner" oder "Google Premium Partner" eingestuft zu werden. Google habe bereits per Mail Status-Updates versendet. Die neuen Voraussetzungen für Partner:innen Alle Anforderungen müssen zu jeder ...

