Die Merkwürdigkeiten rund um John McAfee hören auch nach seinem Ableben nicht auf. Sein Ex-Anwalt sagt, es sei einer der seltsamsten Fälle seiner Karriere. Sieben Monate nach seinem Tod in einer Gefängniszelle in Spanien liegt die Leiche von John McAfee immer noch in einem spanischen Leichschauhaus in Spanien. In einem "dramatischen Rechtsstreit" kämpfen seine Tochter und seine Ex-Frau um den Toten, den spanische Ermittler nicht freigegeben wollen. Das berichtet Marketwatch. Parallel erschien nun der erste Versuch, die zum Teil absurd anmutenden ...

