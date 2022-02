Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat heute erwartungsgemäß einen weiteren Schritt hin zu einer Normalisierung der Ausrichtung der Geldpolitik im Vereinigten Königreich gewagt, so die Analysten der Nord LB.Das Gremium habe entschieden, die Bank Rate - den maßgeblichen Leitzins der Notenbank in London - weiter um 25 BP auf damit nun schon 0,50% anzuheben. Die Bank of England habe als erste wirklich "große" Notenbank das im Rahmen des Kampfes gegen die ökonomischen Belastungen durch die Coronavirus-Krise gesenkte Leitzinsniveau wieder angehoben und lege nun sogar noch nach. Im Rennen mit der US-Notenbank habe man damit in London einen Vorsprung von inzwischen anderthalb Schritten bei der Anpassung der Zinspolitik. ...

