Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie von Analysten vermutet und vorhergesagt, hat die Bank of England (BoE) den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,5% erhöht, so die Experten von XTB.Zur Erinnerung: Die Britische Zentralbank habe die Zinsen im Dezember 2021 um 15 Basispunkte angehoben. Dies sei der größte Anstieg der Finanzierungskosten seit zwei Jahren. Overnight Index Swaps würden mit vier weiteren Zinserhöhungen der BoE in diesem Jahr rechnen. Das geldpolitische Komitee sehe den Höhepunkt der Inflation bei 7,25% im April, gegenüber 5% zuvor. Das geldpolitische Komitee sehe den VPI für 2022 bei 5,75%, gegenüber 3,5% im November. Die Mitglieder hätten gesagt, dass in den kommenden Monaten eine "moderate Straffung" wahrscheinlich sei. Die Notenbank plane, die Käufe von Unternehmensanleihen vollständig abzubauen und aktiv Staatsanleihen zu verkaufen, wenn der Leitzins 1% erreiche. (03.02.2022/alc/a/a) ...

