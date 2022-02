Wien (www.fondscheck.de) - Nikko Asset Management gibt Veränderungen in der Führungsspitze bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Stefanie Drews werde zum 1. April zum President befördert, während Yutaka Nishida vom Vize- zum Chairman aufsteige. Das Duo folge auf Junichi Sayato, der den international tätigen Asset Manager mit Hauptsitz in Tokio derzeit in einer Doppelrolle als Chairman und President führe. Sayato werde Anfang April von seinen Aufgaben zurücktreten. Er solle jedoch Mitglied im Vorstand bleiben, "um den Übergang zu erleichtern", wie es in einer Pressemitteilung heiße. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...