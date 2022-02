Der finnische Netzwerkausrüster Nokia will langfristig profitabler werden. Konzernchef Pekka Lundmark begründete dies am Donnerstag bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr mit Fortschritten beim Konzernumbau. Im für Tech-Werte sehr schwachen Umfeld kommt die Aktie allerdings unter Druck.Zudem kündigte Lundmark infolge hoher Mittelzuflüsse in den vergangenen beiden Jahren ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro an. Dieses soll im ersten Quartal beginnen ...

