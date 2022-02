Knapp 33 % Korrektur für CARL ZEISS MEDITEC waren zu viel. Nach unseren Informationen haben zwei Investmentfonds die Positionen deutlich reduziert, erkennbar an den höheren Tagesumsätzen. Aktueller Wert im Moment 13,2 Mrd. € für einen Zielumsatz von 1,85 Mrd. €, aber auch 2 Mrd. €, falls zwei oder drei kleinere Spezialisten in diesem Jahr gekauft werden. Klare Linie in Jena:Die eigene Entwicklung reicht nicht aus, um im Markt mitzuspielen. Das kostet Geld. 3 € Gewinn je Aktie rechtfertigen eine ausreichende Finanzierung mit angemessener Bonität. Wir gehen auf der aktuellen Basis neu in Position. Marktführer dafür ist SIEMENS HEALTHINEERS mit deutlich größerem Gewicht, aber brauchbarer Leitlinie.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 05! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 05:Themen u.a.:++ Die deutsche Energieszene ändert sich gravierend++ SILTRONIC - Die spannendste Wette++ Schweizer Industrieadressen im Gleichschritt++ UBS glänzt mit Rekordgewinn++ PSI SOFTWARE - Spezialist im Energie-Sektor++ Neue Investment-Chance bei Wasserstoff-Werten?++ Eindrucksvolle Ergebnisse von LVMHIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info