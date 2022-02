DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "5,00%-FRENER & REIFER Holding AG-Anleihe 19/24" wird als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta034/03.02.2022/15:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,00 %-Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2YN6Y) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ]

Branche: Baubranche Kerngeschäft: Fassadenbau Marktgebiet: weltweit Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die FRENER & REIFER Holding AG, München (Emittent) ist mittelbar die 100%ige Gesellschafterin der FRENER & REIFER s.r.l., einem weltweit tätigen, innovativem Fassadenbauspezialisten mit Hauptsitz in Brixen (Südtirol/Italien). Zwischen diesen beiden Gesellschaften besteht allein die aus dem Management-Buy-Out (MBO) entstandenen Zweckgesellschaft FR Holding s.r.l. mit Sitz in Meran (Südtirol/Italien). Unterhalb der FRENER & REIFER s.r.l. bestehen mehrere Projektgesellschaften in Russland, Schweiz, Hongkong, China und Canada, sowie aktive Handelsgesellschaften in Deutschland, Frankreich und den USA. Unternehmenssitz: Mitarbeiter: ca. 165 Mitarbeiter (Stand Jan. 2021) München (Holding) / Brixen Gründung/Historie: FRENER & REIFER wird am 15.10.1974 von Georg Frener und Franz Reifer gegründet. Im ersten Betriebsgebäude werden Gitter, Stahltüren und -tore sowie andere Bauschlosserarbeiten gefertigt. In 1980 entsteht in der Brixner Industriezone das neue Betriebsgebäude. 1994 und 2006 werden Produktionshalle und Büros erneut erweitert. In 1983 werden die ersten größeren Aufträge im In- und Ausland angenommen und 1984 wird eine eigene Pfosten-Riegel-Fassade und ein eigenes Fenstersystem entwickelt. 1987 wird die erste Niederlassung in Deutschland gegründet. Ab 1995 erfolgt die Spezialisierung zu einem anerkannten internationalen Fassadenbauspezialisten. Ab 2005 folgen neue Niederlassungen in der Schweiz, den USA, Frankreich und Großbritannien und im Folgejahr werden Gebäudehüllen außerhalb von Europa realisiert. Zuerst in den USA, dann in Australien, Israel, Brasilien und in China. Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Als Lösungsentwickler plant, fertigt und montiert FRENER & REIFER Fassaden und Sonderkonstruktionen aus Glas, Metall und anderen Materialien für anspruchsvolle Bauherren und Investoren nach dem Entwurf zumeist international renommierter Architekten. Ihre Produkte unterscheidet die FRENER & REIFER in den Kategorien: * Freiform-Fassaden * Glasdächer * Metall/Glaskonstruktionen Zu den Leistungen der FRENER & REIFER gehören: * Prototyping (Beratung, Entwicklung und Musterbau) * Building (Planung, Fertigung und Montage) * Service (Inbetriebnahme, Wartung und Revitalisierung) Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Das Marktsegment, in dem Frener & Reifer tätig ist, weist sehr hohe Marktzutrittsbarrieren auf, die insbesondere durch das Vertriebs- und Beziehungsnetz und das Produkt-Know-how bedingt sind, was jeweils nur mit viel Zeit und Investitionen zu erwerben ist. Nur wenige Anbieter konkurrieren direkt mit Frener & Reifer in dem Premiumsegment. Die meisten Akteure auf dem breiteren Markt für Glasfassaden verkaufen und montieren Katalogprodukte und haben daher ein deutlich standardisierteres Angebot. Nur wenige Akteure führen vollständig maßgeschneiderte Arbeiten aus. Zu den direkten Mitbewerbern gehören u.a. Joseph Gartner/Permasteelisa Group (D), Seele Group (D), Focchi (I), Aepli Metallbau (CH) und Roschmann (D). Strategie: Ziel von FRENER & REIFER ist es, international der beste Partner für die Realisierung architektonische Träume zu sein. Sie entwickeln und realisieren technisch sowie architektonisch einzigartige Lösungen für Sonderkonstruktionen und Gebäudehüllen. Maßnahmen zur Zielerreichung sind u.a. die Stärkung des Beziehungsmarketings mit weiterer Beobachtung der Quellenkanäle für potentielle Aufträge (wie z.B. Fassadenberater und Architekturbüros) und die verstärkte Projektauswahl nach Margenpotential. Letztere soll mit weniger Volumen, mehr Qualität, höhere Verkaufspreise und Gewinnspannen die Fähigkeit verbessern, Aufträge mit der bestehenden Struktur zu verwalten und folglich Zeit- und Kostenkontrolle und Rentabilität zu verbessern. Kunden: Renommierte internationale Fachplaner, Generalunternehmen und Bauherren (wie z.B. Apple Inc., BMW AG, Louis Vuitton, ThyssenKrupp AG, LG Electronics, Meyer Werft oder IOC) sowie indirekt deren Architekten (wie z.B. Herzog & de Meuron, Norman Forster, Richard Meier, Kenzo Tange, Sanaa, Renzo Piano, Zaha Hadid oder Tadao Ando). Zu den Referenzen gehören unter anderem: * MOMA - The Museum of Modern Art, New York (USA) * Steve Jobs Theater, Cupertino (USA) * LG Electronics Hauptquartier, New Jersey (USA) * IOC Hauptquartier, Olympic House, Lausanne (CH) * BMW Welt, München (D) * ThyssenKrupp Quartier, Hauptverwaltung, Essen (D) * KÖ-Bogen II, Geschäfts- und Bürogebäude, Düsseldorf (D) * La Samaritaine, Kaufhaus, Paris (F) Lieferanten: In der Vergangenheit wurden Materialien (halbfertige Materialien, Metallteile und Glas) und Konstruktionsleistungen vorwiegend von Lieferanten im deutschsprachigen Raum bezogen. Bei Halbfertigprodukten und Metallkomponenten sind italienische Anbieter in der Regel ebenso qualifiziert und ihr Preisniveau liegt unter dem deutscher Anbieter. Die Identifizierung und Qualifizierung eines neuen Pools von Lieferanten in Italien, die in zukünftige Auswahlverfahren für den Erwerb von Halbfertigprodukten und Vertragskomponenten einbezogen werden sollen, wird derzeit durchgeführt.

[ 1 ] Quellen: veröffentlichte Pressemitteilungen, Website des Emittenten und Business Plan 2020-2024

