Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als "Dr. Reddy's" bezeichnet) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Nimbus Health GmbH ("Nimbus Health") getroffen hat. Nimbus Health ist ein privater, lizenzierter Pharmagroßhändler aus Deutschland, der sich auf medizinisches Cannabis in Deutschland konzentriert. Dr. Reddy's erwirbt Nimbus Health gegen eine Vorauszahlung sowie einer über die nächsten vier Jahre laufende leistungs- und meilensteinbasierter Earn-Out-Komponente.

Nimbus Health wurde 2018 gegründet und ist eines der Pionierunternehmen für medizinisches Cannabis in Deutschland. Die Übernahme wird es Dr. Reddy's ermöglichen, auf den Stärken von Nimbus Health aufzubauen und Medikamente auf Basis von medizinischem Cannabis als vielversprechende Behandlungsoption für Patienten einzuführen. Das Unternehmen wird unter der Marke Nimbus Health und als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dr. Reddy's tätig sein.

Die Nachfrage nach medizinischem Cannabis ist in den letzten Jahren mit der Legalisierung von medizinischem Cannabis durch den Deutschen Bundestag im Jahr 2017 gestiegen. Der medizinische Cannabismarkt in Deutschland wird bereits auf ~122 Mio. geschätzt, mit einem Wachstum von ~25 im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 und einer CAGR (compound annual growth rate) von ~55 seit 2017, was Deutschland zu einem der größten Märkte in Europa macht. Rund 150.000 Patienten in Deutschland erhalten bereits medizinisches Cannabis1

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Patrick Aghanian, Head of European Generics bei Dr. Reddy's, kommentierte: "Medizinisches Cannabis wird zunehmend eingesetzt, um einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf insbesondere in der Schmerzbehandlung und im Bereich des zentralen Nervensystems zu decken. Angesichts der zahlreichen Studien, die zur Nutzung und Einführung von medizinischem Cannabis durchgeführt werden, sind wir der Meinung, dass es sich hierbei um einen unverzichtbaren Bereich für die zukünftige Gesundheitsversorgung handelt. Nimbus Health hat sich als schnell wachsende, hoch seriöse, zukunftsweisende Plattform mit einem exzellenten Netzwerk von Handelspartnern und Know-how-Zugang etabliert, bei der die deutschen Krankenkassen medizinisches Cannabis vollständig erstatten. Da immer mehr europäische Länder die Verwendung von medizinischem Cannabis einführen, wird die Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen, entscheidend sein. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Beitritt von Nimbus zur Dr. Reddy's-Familie gemeinsam mit Linus und Alessandro medizinisches Cannabis für Patienten verfügbar zu machen getreu unserer Mission, die Lücken fehlender Behandlungsmöglichkeiten zu schließen."

"Wir waren sehr erfreut, als Dr. Reddy's das Potential von Nimbus Health als hocheffiziente Plattform für alle prozessrelevanten Schritte rund um den Import, die Registrierung und Markteinführung von Cannabisarzneimittel in Deutschland erkannte. Die Synergie von Dr. Reddy's und Nimbus bekräftigt unsere Intention gemeinsame Unternehmungen weiter auszubauen und das bestehende Geschäft zu bestärken", kommentiert Linus Maximilian Weber, Gründer und Geschäftsführer von Nimbus Health.

Dr. Alessandro Rossoni, Mitbegründer und Geschäftsführer von Nimbus Health, sagt: "Die Zusammenarbeit zwischen Dr. Reddy's und Nimbus Health hat sich über das vergangene Jahr sehr positiv entwickelt. Entsprechend konsequent war die gemeinsame Entscheidung die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Dr. Reddy's hast das Potenzial von Nimbus auf dem medizinischen Cannabismarkt erkannt. Das Engagement von Dr. Reddy's ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere Entwicklung cannanbinoid-basierter Medikamente und die Erschließung neuer Möglichkeiten zum Wohle der Patienten und Patientinnen weltweit. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Zugehörigkeit zu Dr. Reddy's uns helfen wird, unseren Einfluss in diesem sich schnell entwickelnden Markt weiter auszubauen."

Über Nimbus Health GmbH

Nimbus Health ist ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler und Hersteller aus Deutschland mit eigenen Lagereinrichtungen und einem unabhängigen Außendienst, der medizinische Produkte auf Cannabisbasis an Apotheker vertreibt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerkranke Patienten konsequent und nachhaltig mit hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten aus zuverlässigen Quellen zu versorgen.

Über Dr. Reddy's: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) ist ein integriertes Pharmaunternehmen, das sich für die Bereitstellung erschwinglicher und innovativer Arzneimittel für ein gesünderes Leben einsetzt. Über seine Geschäftsbereiche bietet Dr. Reddy's ein Portfolio von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Wirkstoffe, maßgeschneiderte pharmazeutische Dienstleistungen, Generika, Biosimilars und differenzierte Formulierungen. Unsere wichtigsten Therapiebereiche sind Magen-Darm, Herz-Kreislauf, Diabetologie, Onkologie, Schmerztherapie und Dermatologie. Dr. Reddy's ist auf Märkten in der ganzen Welt tätig. Zu unseren wichtigsten Märkten gehören die USA, Indien, Russland und die GUS-Länder sowie Europa. Weitere Informationen finden Sie unter:www.drreddys.com

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung kann Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte oder unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zusätzlich zu Aussagen, die aufgrund des Kontextes zukunftsorientiert sind, kennzeichnen die Worte "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "sagt voraus", "potenziell" oder "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke zukunftsorientierte Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen, und zwar aufgrund von (i) allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen wie der Entwicklung der Finanzmärkte, Kreditausfällen, Wechselkursen, Zinssätzen, Stetigkeitsniveaus und der Häufigkeit/Schwere versicherter Schadensfälle, (ii) Sterblichkeits- und Krankheitsniveaus und -trends, (iii) sich ändernden Wettbewerbsniveaus und allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, (iv) Änderungen von Gesetzen und Vorschriften und der Politik von Zentralbanken und/oder Regierungen, (v) den Auswirkungen von Übernahmen oder Umstrukturierungen, einschließlich der damit verbundenen Integrationsproblemeund (vi) die Anfälligkeit unserer Branche und der Märkte, die von unseren Produkten und Dienstleistungen und denen unserer Kunden angesprochen werden, für wirtschaftliche Abschwünge infolge von Naturkatastrophen, Epidemien, Pandemien oder anderen weit verbreiteten Krankheiten, einschließlich des Coronavirus (oder COVID-19), und (vii) andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in unseren öffentlichen Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission aufgeführt sind, einschließlich derer, die in den Abschnitten "Risikofaktoren" und "zukunftsgerichtete Aussagen" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. März 2021 endende Jahr aufgeführt sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen.

1 Quelle: INSIGHT Health Green Line NPI (Verkauf/Apothekenkauf)

