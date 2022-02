DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "5,00%-Score Capital AG-Anleihe 20/25" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta036/03.02.2022/16:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,00 %-Anleihe der Score Capital AG mit Laufzeit bis 2025 (WKN A254SG) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen

Branche: Finanzdienstleistung Kerngeschäft: Spezialist für die Working Capital Finanzierung von Profifußballvereinen Marktgebiet: Europa (in 15 Ländern tätig) Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die Score Capital AG verfügt über eine Zweigniederlassung in Aschaffenburg und eine Betriebsstätte in Friedrichshafen. Mitarbeiter: 2,25 Unternehmensitz: München Gründung/Historie: Das Geschäftsmodell wurde von den Gründern für ein deutsches Kreditinstitut entwickelt, bis sie im Februar 2016 die Score Capital AG gründeten und diese Spezialfinanzierung seitdem selber betreiben. Das Management Team ist seit über 16 Jahren in der Finanzierung europäischer Fußballclubs tätig und hat über 500 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro abgewickelt. Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit erwirbt die Gesellschaft Forderungen zum Zweck der Zwischenfinanzierung. In diesem _ftn2) bleibt im Zuge geht auch das Risiko der Werthaltigkeit auf die Score Capital AG über. Das Veritätsrisiko [ 2 ] ( https:// Rahmen der www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ Transaktion beim kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-500-score-capital-ag-anleihe-20-25-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt Verkäufer. / Die Score Capital AG unterhält ein ständiges Monitoring der (30) maßgeblichen Marktteilnehmer im Europäischen Profifußball. Grundlage der Transaktionen sind zukünftige Einnahmen aus Transfers, Sponsoring, Broadcasting, UEFA-Champions und Europa League sowie Verbandszahlungen, national oder grenzüberschreitend. Der Brexit hat angabegemäß bisher noch keine Auswirkungen auf das Geschäftsmodell. Es lässt sich aber noch nicht beurteilen, ob/wie sich der Status von England als Nicht-EU-Mitglied auf Transferaktivitäten mit Vereinen in der Europäischen Union auswirken wird. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Als direkte Mitbewerber werden die auf Fussball-finanzierung spezialisierten Banken, Internationales Bankhaus Bodensee (IBB AG), Oldenburgische Landesbank (OLB AG) und die australische Macquaire Bank, gesehen. Mit der Creditreform wurde ein eigenes Fußball-Bilanzrating entwickelt; die eigene Bilanzdatenbank verfügt über mehr als 1.200 Jahresabschlüsse. Strategie: Die Score Capital AG versteht sich als langjähriger und verlässlicher Partner der Profifußballvereine bei der Bereitstellung von Working Capital Finanzierungen, entweder über eigene Finanzierungsressourcen oder gemeinsam mit Partnern aus der Kreditwirtschaft. Die Score Capital AG strebt nicht nach Wahrnehmung in der breiten Öffentlichkeit. Das Unternehmen ist grundsätzlich nur in den Top-Clubs bzw. Ligen engagiert und sieht seinen Schwerpunkt bei Transferforderungen bis zu 20 Mio. Euro. Die Strategie ist eine breite Diversifikation der Assets under Service und eine planbare, stetige Ergebnisentwicklung. Konzentrationen auf wenige, große Risiken, wie Transfers von namhaften internationalen Superstars mit dreistelligen Mio. Summen (Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland etc.), werden vermieden und gehören nicht zur Unternehmensstrategie. Kunden: International bekannte europäische Top-Clubs, Deutsche Bundesliga-Vereine Lieferanten: Weltweit, mit Schwerpunkt auf europäische Top-Clubs

