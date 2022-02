Trubel um Siemens Healthineers, Siemens Energy und Siemens Gamesa

Werbung



Siemens Healthineers mit guten Zahlen und Vorstandswechsel bei Siemens Gamesa



Der Medizintechnikkonzern mit Sitz in Erlagen legte seine Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 offen und konnte mit überraschend hohen Erträgen die Markterwartungen übertreffen. Die Siemens-Tochter profitierte von der starken Nachfrage für Corona-Schnelltests im Zuge der weltweiten Zunahme der Omikron Fälle und so konnte der Konzern alleine in den ersten Monaten des neuen Jahres 329 Millionen Euro mit den Tests umsetzen, was über den Erwartungen für das Gesamtjahr 2022 lag. Auch wurde der Ausblick angehoben und so rechnet man mit einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf etwa 2,30 Euro, was mehr als 25% über der bisherigen Prognose lag.





Gleichzeitig vermeldete die Siemens Tochter Siemens Energy, dass man den Vorstandschef von Siemens Gamesa, Andreas Nauen zum 1.März durch Jochen Eickolt ersetzen werde. Aktuell ist dieser Vorstandsmitglied bei der Mutter Siemens Energy. Damit zieht das Unternehmen den Schlussstrich, die stetigen Gewinnerwartungen und Prognosesenkungen der vergangenen Jahre betreffend. Besonders betrafen diese die Windturbinen-Sparte.

