Neues von Gamestop. Der seit Monaten in Entwicklung befindliche NFT-Marktplatz des Memestock-Phänomens soll kurz vor dem Start stehen. Über einen 100-Millionen-Dollar-Fonds sollen nun Entwickelnde angelockt werden. Mit seinem Marktplatz für Non-Fungible-Token (NFT) will Gamestop sich von einem Spiele-Einzelhändler zu einem Web3-Unternehmen transformieren. Wie The Verge berichtet, soll der noch in diesem Jahr startende NFT-Marktplatz auf Immutable X basieren. Mehr zum Thema Gamestop holt sich mehr als 1 Milliarde Dollar mit Aktienverkauf Gamestop, Tesla, Bitcoin: Wie Memes und ...

