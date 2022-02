Teamviewer will Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückkaufen. Heute belasten Gewinnmitnahmen den Aktienkurs. Das Gros der Aktionäre freut sich über den Move. Aber es hagelt auch Kritik aus der w:o Community.

Schmitti123: "Ein 300 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm, das komplett 2022 durchgezogen wird. Bye bye Shorties - nun ist Grillfest. Kursziel: 20 Euro kurzfristig."

JBelfort: "Ob man in Zukunft eine ordentliche Dividende zahlt? Großartig - Mergers and Acquisitions (zu Deutsch: Übernahmen und Fusionen) will man erstmal nicht mehr machen. Voll investiert ist man. Wenn man einen Cashflow in Höhe von 200 Millionen Euro nach Zinsen p.a. hinbekommt, wäre das eine üppige Dividende."

Dreiseitensteak: "Mal bei Sales and Marketing geschaut? Auch da sehr positiv, das sind gute Signale. Das Ergebnis ist stark. Wenn kein stark steigendes GAP zustande kommt, werde ich nachlegen. … Das Gute an der ganzen Sache aber ist: Dieser Rahmen war schon sehr schwer und für die Aktie eine Bürde. … Die Unsicherheit, dass dieses Ergebnis dann auch wirklich zustande kommt, die war groß. Teamviewer hatte 2021 eben sehr viel Vertrauen verspielt."

Haowenshan: "Es ist einfach nur schade, dass ein wachsendes Technologieunternehmen mit seinem Geld nichts Besseres zu tun hat als ein Aktienrückkaufprogramm. Vor allem da man mit dem Kernprodukt auf der S-Kurve schon weit oben ist, währungsbereinigt war das Wachstum im vierten Quartal bei 17 Prozent, das ist weniger als in den drei Monaten zuvor. Auf dem Level ist in etwa auch die Prognose für das Jahr 2022. Irgendwie habe ich den Eindruck, man möchte Permira mit dem Aktienrückkaufprogramm den Ausstieg erleichtern."

Tromerl: "Wenn man sinkende Margen verkündet und einen ausstiegswilligen Hauptaktionär an der Hand hat, ist es wohl eine gute Idee, ein Zuckerstück für die Massen bereit zu halten. Damit sollte jedenfalls das Abwärtsrisiko eingegrenzt sein, was nicht schlecht ist."

Gustl24: "Im Gegensatz zu den bisherigen spekulativen "Kurshüpfern' haben wir nun fundamental eine neue bessere Situation nach Zahlen, Prognose und Aktienrückkaufprogramm. Da werden ja doch einige Aktien dieses Jahr 2022 aus dem Freefloat genommen. Wenn noch mehr Aktien darüber hinaus in feste Hände wandern, wird der Freefloat doch merklich geringer. Ich werde wohl noch weiter akkumulieren, bis die 20 Euro überschritten werden in einigen Wochen."

Moneymakerzzz: "Naja, die Aktie hat es wie viele Werte eben erwischt. Dazu die hohen Kosten und schon hat man den Salat. Bei Allgeier ist dagegen die Marge am Steigen und das Wachstum stabil. Dieser Vertrauensunterschied erklärt den Abschlag. Macht schon Sinn. Umgekehrt: Wird 2022 bei Teamviewer geliefert, geht der Hebel in die andere Richtung mit höheren Gewinnen und Ausweitung. Aus meiner Sicht ist Teamviewer dennoch der spekulativere Wert, wenn man beide vergleicht. Durch das Aktienrückkaufprogramm aber gut nach unten abgesichert und daher vom Chance-Risiko-Verhältnis einen Einstieg wert."

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000A2GS633,DE000A2YN900