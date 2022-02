DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

WashTec AG: Vorläufige Zahlen 2021



03.02.2022 / 16:55

Vorläufige Zahlen 2021 der WashTec AG:

Umsatz: Mio. € 431, damit 14% über Vorjahr (Mio. € 379) wieder auf Vorkrisenniveau

EBIT: Mio. € 46 (Vorjahr: Mio. € 20), mehr als verdoppelt; bereinigtes EBIT (vor Sondereffekten) 1 : Mio. € 43 (Vorjahr: Mio. € 26) - bereinigte EBIT-Rendite: 10% (Vorjahr: 7%)

Auftragsbestand zum Jahresende deutlich über Vorjahr

Augsburg, 3. Februar 2022 - Die WashTec Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von Mio. € 431 (Vorjahr: Mio. € 379) abgeschlossen. Dieses entspricht einer Umsatzsteigerung von 14% bzw. Mio. € 52 im Gesamtjahr. Das EBIT betrug Mio. € 46 und enthält mit Mio. € 2,7 einen positiven Sonderertrag durch die erfolgswirksame Vereinnahmung des im Vorjahr gewährten Darlehens aus dem staatlichen Unterstützungsprogramm in den USA. Im Vorjahr wurde ein EBIT von Mio. € 20 erzielt. Das vorläufige bereinigte EBIT1 beträgt Mio. € 43 (Vorjahr: Mio. € 26; Sonderaufwand Vorjahr: Mio. € 5,6), was einer EBIT-Rendite von ca. 10% entspricht (Vorjahr: 7%).



Mit einem Umsatz von Mio. € 124 (Vorjahr Mio. € 109) war das letzte Quartal des Jahres eines der stärksten in der Unternehmensgeschichte. Das EBIT im vierten Quartal mit Mio. € 13 (Vorjahr: bereinigtes EBIT Mio. € 14) lag trotz des Umsatzanstiegs unter dem Vorjahresniveau. Wie bereits in der Kommunikation zum dritten Quartal erläutert, ist dies im Wesentlichen auf die steigenden Materialkosten zurückzuführen. Eine Weitergabe an die Märkte erfolgt mit Zeitverzug.



Das Geschäftsjahr 2021 der WashTec Gruppe entwickelte sich trotz der angespannten Situation auf dem Beschaffungsmarkt mit Materialengpässen sowie den Auswirkungen der weiterhin bestehenden weltweiten COVID-19-Pandemie erfreulich positiv und im Einklang mit der für das Jahr 2021 abgegebenen Guidance. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Umsatz sowohl im Bereich der Großkunden als auch im Direktgeschäft deutlich gesteigert werden. Die Umsätze lagen damit auf dem Vorkrisenniveau der Jahre 2018 und 2019. Trotz der schwierigen Lage auf dem Beschaffungsmarkt gelang die erwartete Rückkehr zu einer erfreulichen zweistelligen EBIT-Rendite.



Die Mitarbeiteranzahl zum Ende des vierten Quartals 2021 betrug 1.782 Mitarbeiter. Dies liegt nur geringfügig über dem Stand des Jahres 2020 (1.770 Mitarbeiter).



Die Nettofinanzverschuldung (kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich flüssiger Mittel) lag zum 31. Dezember 2021 bei Mio. € 16 (Vorjahr: Mio. € 19).



Der Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten erreichte trotz des geschäftsbedingten Aufbaus des Nettoumlaufvermögens Mio. € 35 (Vorjahr: Mio. € 37).



Der Gruppen-Auftragsbestand zum Jahresende 2021 zeigte einen deutlichen Anstieg zum Vorjahr.



Wesentliche vorläufige Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS 2021 2020 Veränderung in % Umsatz 431 379 14% EBIT 46 20 130% Bereinigtes EBIT 43 26 65% Nettofinanzverschuldung 16 19 -16% Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten 35 37 -5%

Die Veröffentlichung des vollständigen Konzernabschlusses mit den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 einschließlich der Prognose für das laufende Geschäftsjahr und der dazugehörige Conference Call sind für den 31. März 2022 vorgesehen. Die virtuelle Hauptversammlung 2022 findet am 16. Mai 2022 statt.



Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent. 1 Bereinigtes EBIT = EBIT bereinigt um Sonderaufwendungen von Mio. € 5,6 im Jahr 2020 und Erträgen aus dem Unterstützungsprogramm von Mio. € 2,7 im Jahr 2021



