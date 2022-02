Finanzminister Magnus (Brunner) hat heute Börse-Vorstandschef Christoph (Boschan) in der Wiener Börse in der Wallnerstraße in Wien besucht. Zum Einstand sozusagen. Das ist wichtig. Es ging, wie kann es anders sein, um die Wertpapier-KESt, die Behaltefrist und Alternativen zu Sparbuchzinsen. Ich finde es gut, wenn ein Finanzminister sich aktiv für den Kapitalmarkt interessiert und das auch medienwirksam ...

