Hamburg (ots) -Ein nervenaufreibender Mystery-ThrillerMit 17 Jahren veröffentlichte Colin Hadler sein Romandebüt, nun erscheint mit "Ancora. Die Zeit ist gegen dich" schon sein drittes Werk: Drei Teenager - Romy, Jannis und Aurel - an der Schwelle zum Erwachsenwerden entscheiden sich aus ganz unterschiedlichen Beweggründen dazu, die Sommerferien im autarken und abgeschieden Dorf Ancora zu verbringen. Doch dort häufen sich nach einiger Zeit die seltsamsten Ereignisse. Julia Preuß liest die fesselnde Geschichte mit außergewöhnlicher Intensität und Dynamik in ihrer Stimme. [Hörprobe (https://www.hoerbuch-hamburg.de/sites/default/files/produkt/hoerprobe/ancora.mp3)]Sommerferien mit Albtraum-CharakterOhne Handyempfang, mitten in der Natur. Doch statt eines unbeschwerten Sommers erleben die drei Teenager merkwürdige Geschehnisse in Ancora, die sich rational kaum erklären lassen. Zusätzlich muss Romy schockiert feststellen, dass alles, was geschieht, exakt einem Gedicht ihrer Mutter entspricht. Doch was hat ihre Mutter mit Ancora zu tun? Und warum endet die letzte Gedichtzeile mit ihrem Tod? Nicht nur Romy muss in die Vergangenheit zurückgehen, um die Zeilen des Gedichts zu verstehen, sondern auch die restlichen Dorfbewohner sehen sich einer dunklen Bedrohung gegenüber: der Aufdeckung der Wahrheit.Garantierte Hörspannung für junge Erwachsene ab 13 JahrenIn rund neun Stunden nimmt uns die eindringliche Stimme von Julia Preuß mit nach Ancora, wo wir gemeinsam mit Romy, Jannis und Aurel die Geheimnisse des Dorfs aufzudecken versuchen. Die Geschichte bietet nicht nur ein spannendes Hörvergnügen für Teenager, sondern auch einen besonderen Ohrenschmaus für erwachsene Fans von TV-Serien wie "Dark" oder "Twin Peaks".Das Hörbuch "Ancora. Die Zeit ist gegen dich" ist ab dem 24. Februar 2022 als ungekürzte Lesung im Download verfügbar.Für Rezensionsexemplare und Fragen wenden Sie sich gerne an: presse@hoerbuch-hamburg.dePressekontakt:Hörbuch Hamburg PRESSEJulia Bergemann und Laura BottinTelefon: (040) 897 207 8 15E-Mail: presse@hoerbuch-hamburg.deOriginal-Content von: Hörbuch Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147125/5138100