Angesichts gestiegener Inflationsgefahren rückt die Europäische Zentralbank (EZB) ein Stückweit von ihrer Absage an eine Zinswende in diesem Jahr ab. EZB-Chefin Christine Lagarde wiederholte nach der Ratssitzung am Donnerstag ihre Aussage nicht mehr, dass eine Erhöhung 2022 sehr unwahrscheinlich sei. Die US-Notenbank Fed hat eine Anhebung für März signalisiert und die Londoner Währungshüter binnen weniger Wochen bereits zwei Erhöhungen durchgepaukt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...