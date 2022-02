Allein im Jahr 2021 hat die israelische Sicherheitsfirma Whitesource 1.300 Malware-Pakete in der offiziellen NPM-Registry auf GitHub gefunden und gemeldet. GitHub will die Sicherheit nun verbessern. Bei Faker.js und Colors.js ging es vergleichsweise schnell. Die vom Entwickler zu nutzlosen Bibliotheken umgebauten Javascript-Tools fielen praktisch sofort auf. Was aber ist mit Javascript, das zwar Schadcode enthält, dabei jedoch weniger offensichtlich zu Werke geht? Mehr zum Thema JavaScript Rising Stars 2021: Dieses neue Kommandozeilen-Tool führt die Top 10 an ...

