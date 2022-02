Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen Bund-Renditen sind in den vergangenen Tagen gestiegen und haben sich über der Null-Marke etabliert, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die zehnjährige Rendite liege jetzt bei 0,04%, vor einer Woche habe sie noch im negativen Bereich bei -0,05% gelegen. Bei den Pendants aus den USA sei eine gegenläufige Bewegung zu beobachten, denn die Renditen der T-Notes seien im gleichen Laufzeitsegment leicht gefallen und seien jetzt bei 1,78%. Der Anstieg der Bund-Renditen stehe im Zusammenhang mit der über den Erwartungen liegenden Inflationsrate in der Eurozone, die statt zu fallen, gestiegen sei, und zwar auf 5,1%. Vor diesem Hintergrund werde die heutige EZB-Sitzung (03.02.) besonders interessant. Zwar sei die Kernrate der Inflation von 2,6 auf 2,3% gefallen, aber es werde schwierig für die EZB, sich darauf zurückzuziehen, da die Notenbank eigentlich selten mit der Kernrate der Inflation argumentiere. ...

