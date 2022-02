Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach dem Kursverlusten zu Beginn der vergangenen Woche hat sich die Lage an den Börsen beruhigt, so die Deutsche Börse AG."Ab Dienstag ist die Kauflust der Anleger*innen zurückgekehrt", berichte Torben Bendt von Lang & Schwarz."Der heftige Ausverkauf an den europäischen Aktienmärkten am Montag vergangener Woche hat einen Teil der Outperformance gegenüber den US-Märkten in diesem Monat wieder zunichte gemacht", fasse Hubert Heuclin von der BNP Paribas das Geschehen zusammen. Die Widerstandsfähigkeit europäischer Aktien sei auf die Probe gestellt worden. "Doch Anleger sind weit davon entfernt, ihre Nerven zu verlieren." ...

