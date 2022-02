Frankfurt (www.fondscheck.de) - HSBC Asset Management erweitert das Angebot an Sektor-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (ISIN IE000YDZG487/ WKN A3C98L) ermögliche Anleger*innen, an der Wertentwicklung von den an der Marktkapitalisierung gemessenen größten 80 Halbleiterunternehmen weltweit zu partizipieren. Die Firmen hätten ihren Sitz entweder in Asien-Pazifik, Europa oder den Vereinigten Staaten. Die fünf Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung würden mit jeweils 8 Prozent maximal gewichtet und der Rest mit maximal 4 Prozent. ...

