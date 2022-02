"Fußball-Anleihe" im Check - in einem aktuellen KFM-Anleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe 2020/25 der Score Capital AG (WKN A254SG) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen ein.

Laut KFM-Analyse überzeugt das Unternehmen durch einen klaren strategischen Fokus, eine risikoaverse Strategie und ein profitables Handeln. Dies in einem Markt, der durch die Corona-Pandemie plötzlich und stark getroffen wurde und in dem die Ablösesummen für Top-Spieler seit Jahren in finanzielle Höhen gestiegen sind. Wenn die Corona-Situation wieder halbwegs normale Besucherkapazitäten bei Stadionbesuchen in den Europäischen Ligen zulässt und die Clubs dadurch wieder (annähernd) auf das Umsatzniveau vor der Krise kommen, dürfte sich auch der Transfermarkt wieder deutlicher beleben, so die Annahme der KFM-Analysten, was sich ebenfalls positiv auf das Geschäftsvolumen der Score Capital AG auswirken dürfte. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 3,95% p.a. (auf Kursbasis von 103,00% am 03.02.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 15.03.2025) sei die 5,00%-Anleihe daher weiterhin "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)".

Hintergrund: Der Geschäftszweck der Score Capital A G ist der An- und Verkauf von Einzel-Forderungen von Profi-Fußballvereinen mit ...

