EQS-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

The World's Finest Clubs mit neuer Webseite



03.02.2022 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



The World's Finest Clubs mit neuer Webseite Zürich, 03.02.2022 - The World's Finest Clubs, eine Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, hat heute ihre neue Website (www.finestclubs.com) vorgestellt. Der weltweit führende Nightlife Concierge präsentiert sich nun in einem komplett überarbeiteten Design und mit neuer Funktionalität. Die Seite ist zudem vollständig in das CRM-System integriert, welches Anfang 2021 eingeführt wurde, was die Benutzerfreundlichkeit nochmals deutlich erhöht. Mit der neuen Website ist das Unternehmen auf einen erwarteten Anstieg der Nachfrage vorbereitet, sobald die Reise- und Social Distancing-Restriktionen gelockert werden. The World's Finest Clubs, eine Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, hat seine Website nach einer kompletten Überarbeitung neu lanciert. Der Service, welcher Kunden des weltweit führender Nightlife Concierge Zugang zum globalen Nachtleben bietet, präsentiert sich von jetzt an auf einer neuen Seite. Dazu wurde das Design und die Benutzerführung komplett überarbeitet. Ebenfalls wurden neue Funktionen hinzugefügt, wie z.B. die Möglichkeit, direkt auf der Seite Gästelistenanfragen und Tischreservierungen vorzunehmen. Die Website ist zudem vollständig in das CRM-System von The World's Finest Clubs integriert, welches Anfang 2021 eingeführt wurde. Die Interaktion mit den Kunden wird dadurch zwischen Webseite, Emails und Messenger-Services nahtlos und bietet den Kunden einen einfacheren und schnelleren Service. Die neu gestaltete Website bietet auch redaktionelle Inhalte über das weltweite Nachtleben in Form von "Nightlife Stories" sowie einen städtebezogenen Veranstaltungskalender für die Nachtklubs, welche Teil von The World's Finest Clubs sind. Beide Funktionen bieten potenziellen und bestehenden Kunden einen Grund, die Website häufiger zu besuchen. Nightlife Stories eröffnen dem Unternehmen auch die Möglichkeit mit Content-basierte Akquisitionsstrategien zu wachsen und Traffic von Suchmaschinen auf die Website zu lenken. Mit der neuen Website ist das Unternehmen auf einen erwarteten Anstieg der Nachfrage vorbereitet, sobald die Reise- und Social Distancing-Restriktionen gelockert werden. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. Die Aktien der ASMALLWORLD AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (ASWN; CH0404880129). ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung