London (ots/PRNewswire) -Green Street, der führende Anbieter von handlungsorientierten Informationen und Analysen zu Gewerbeimmobilien, hat seine Pan-European Sector Outlooks 2022 veröffentlicht, eine Reihe von umfassenden Berichten zu den wichtigsten Immobiliensektoren der Region. Die Berichte enthalten eingehende Analysen von Gewerbeimmobilien für die Zeit nach der Pandemie.Die Sektorausblicke umfassen:- Analyse von Angebot und Nachfrage: Eine gründliche Analyse der wichtigsten Faktoren, die sich auf die Dynamik von Angebot und Nachfrage auswirken, sowie der Risiken und Chancen des Sektors.- Wachstumsprognosen: Sektor- und marktspezifische Prognosen bis zum Jahr 2026 für die operativen Fundamentaldaten.- Bewertungsmetriken: Mehr als ein Jahrzehnt an eigenen Rendite- und Vermögenswert-Zeitreihen für den Sektor und jeden wichtigen Markt.- NUTS3 und Marktsegmente: Proprietäre Bonitätsklassen, die ein langfristiges Mietwachstumspotenzial darstellen.Industrieller Ausblick"Der Industriesektor, der zu Beginn der Pandemie ein Publikumsliebling war, wird auch 2022 seine Popularität behalten. Die Fundamentaldaten sind nach wie vor solide, was durch einen starken Rückgang der Leerstände und eine unerschütterliche Nachfrage nach Flächen unterstrichen wird", sagt Peter Papadakos, Leiter des europäischen Research bei Green Street.Büro Ausblick Die Arbeit aus dem Homeoffice aus fordert weiterhin ihren Tribut im Bürosektor, wobei die Untergrenze zum Jahresende erreicht sein dürfte. Der Löwenanteil der Mieternachfrage dürfte auf hochmoderne und grüne A-Objekte entfallen.Wohnungsbau Ausblick Die Widerstandsfähigkeit des Wohnungssektors hat sich seit Beginn von Covid gezeigt. Die im Jahr 2021 entstandene Dynamik wird sich in diesem Jahr fortsetzen. Die Marktteilnehmer haben dies zur Kenntnis genommen, denn der Investitionsappetit auf Wohnimmobilien ist unersättlich.Wird die starke Nachfrage auch 2022 anhalten oder wird das Angebot endlich aufholen? Finden Sie es heraus bei Green Streets Pan-European Residential Webinar am 3. Februar 2022 um 15:00 GMT.Einzelhandel Ausblick Nach einem Einbruch in den Jahren 2020/2021 haben sich die Fundamentaldaten des Einzelhandels auf einem nachhaltigen Niveau stabilisiert. Der stationäre Einzelhandel wurde von der Pandemie hart getroffen, ist aber für ein ganzheitliches Kundenerlebnis von entscheidender Bedeutung, so dass dieser Sektor nicht übersehen werden sollte.Fordern Sie ein Pan-European Outlook Report Muster an.Informationen zu Green Street Green Street ist der führende Anbieter von verwertbaren gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten auf den öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine Saas-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen.Kontakt:Stacey CorsoPR Managerscorso@greenstreet.com +1 (415) 672-6460Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1739690/Green_Street_European_Occupancy_Trends.jpgOriginal-Content von: Green Street, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161347/5138128