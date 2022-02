DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Prospektaktualisierung



03.02.2022 / 17:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV



Prospektaktualisierung - gültig ab dem 21. Februar 2022



Hiermit informieren wir Sie, dass die nachstehenden Teilfonds die Offenlegung ihrer Nachhaltigkeitsrichtlinien dahingehend verbessern werden, dass sie zum Stichtag (21. Februar 2022) so eingestuft werden, dass sie "ESG"-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) fördern:



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (die "Teilfonds").



Als Teil dieser Aktualisierung wird klargestellt, dass jeder Teilfonds mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.



Bei der Verwaltung der Teilfonds oder ihrem Risikoprofil wird es hierdurch keine wesentlichen Änderungen geben.



Um das vollständige Dokument einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers.



https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm-etfs-ireland-icav-ultra-short-art-8-uplifts-feb-ce-en.pdf



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



JPMorgan

Connie MacCurrach

JPMorgan

Connie MacCurrach

07809830116

03.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

