War es damals nicht so, dass beim Irak-Krieg in den Medien ganz am Anfang diskutiert wurde, wie die Demokratie im Irak schon bald aussehen würde? Und heute? Oder Afghanistan! Scheinbar ein Leichtes, dort für Ordnung zu sorgen - und heute? Am Reißbrett in den wohlbeheizten Redaktionsstuben der Zeitungen Artikel zu schreiben, ist das eine. Die Situation in der ungemütlichen Kälte einer drohenden militärischen Auseinandersetzung das andere. Jeder Soldat, der dort stirbt, ganz gleich auf welcher Seite, hat am Ende eine Mutter, die ihn beweint. Haben gerade wir in Deutschland das vergessen? Es ist beschämend, dass die großen Zeitungen in diesem Land intellektuell förmlich gleichgeschaltet gar keine echte Debatte mehr darüber führen, wie der Frieden gewahrt werden kann.



