Das Unternehmen Quantum Space des jüngst in den Ruhestand getretenen Nasa-Chefs Steve Jurczyk will eine robotische Infrastruktur rund um den Mond erreichten. Die könnte etwa Internetfunktionen und anderes bieten. Quantum Space ist ein neues US-Unternehmen, das erst 2021 gegründet wurde, sich aber nahtlos in das Nasa-Projekt Artemis einbringen will. Artemis bezeichnet ein Sammelsurium verschiedener Aktivitäten zur Erforschung des Mondes. Unter anderem sollen ab 2025 erstmals wieder Menschen die Mondoberfläche betreten. Mehr zum Thema Aufatmen: Auf dem Mond gibt es genug Sauerstoff für ...

