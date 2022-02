DJ PTA-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: Verkauf der Beteiligung an PREMIUMVERBUND-TECHNIK Bau GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leopoldsorf (pta045/03.02.2022/19:05) - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (" VST"; Aktie: ISIN: AT0000A25W06; Anleihe: DE000A2R1SR7), ein führender Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau, hat heute einen bedingten Kaufvertrag über ihren gesamten Anteil an der PREMIUMVERBUND-TECHNIK Bau GmbH, FN 220139 i, in Höhe von 71,47% abgeschlossen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die insolvenzrechtlichen Organe. Die durch den Verkauf eingenommenen Finanzmittel dienen der Sanierung des Unternehmens sowie der weiteren Aufrechterhaltung des Betriebs.

Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how.

Die VST-Aktie (ISIN AT0000A25W06) im ist Marktsegment direct market der Wiener Börse gelistet.

Aussender: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Adresse: Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsorf Land: Österreich Ansprechpartner: Julia Palzer Tel.: +43 2235 81 071 770 E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com Website: www.vstbuildingtechnologies.com

ISIN(s): AT0000A25W06 (Aktie), DE000A2R1SR7 (Anleihe) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Vienna MTF

