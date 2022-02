Mainz (ots) -



Lange hinkte die Ständige Impfkommission (Stiko) den Entwicklungen der Corona-Pandemie hinterher, jetzt preschen die Verantwortlichen vor - und empfehlen eine zweite Auffrischungsimpfung für besonders stark gefährdete Gruppen und Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Doch ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Die Empfehlung des Expertengremiums basiert auf Daten aus Israel, die zeigen: Menschen mit einer vierten Impfung waren drei bis fünf Mal besser vor schweren Verläufen geschützt als solche mit drei Impfungen. Allerdings hat Israel deutlich früher mit den Impfungen begonnen. Und so fragen sich viele: Wäre es nicht sinnvoller, zu warten, bis man auf Erkenntnisse zurückgreifen kann, die mehr über die Omikron-Variante aussagen? Um es mal zu betonen: Der "Super-Booster" ist für Menschen ab 70 Jahren, in Pflegeeinrichtungen, solchen mit Immunschwäche sowie diejenigen, die beruflich eng mit dem Virus in Kontakt kommen, mit Sicherheit ein noch besserer Schutz. Doch die jetzigen Aussagen der Stiko, die sich zuletzt zu Recht viel Kritik gefallen lassen musste, sorgen leider auch für eins: Verunsicherung in weiten Teilen der Bevölkerung. Denn auch wenn es noch keine Empfehlung diesbezüglich gab: Natürlich fragt sich jetzt jeder, egal welchen Alters, ob man eine vierte Impfung benötigt. Und ob man ausreichend geschützt ist. Hier bedarf es klarer Ansagen der Politik. Die gleichzeitig nicht müde werden darf, die vielen noch immer Ungeimpften zu bewegen, überhaupt mal den ersten Piks wahrzunehmen. Schließlich ist das weiterhin das zentrale Problem.



