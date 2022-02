Elektroautos wie Teslas Model 3 sind vielleicht öfter ein Thema in den Medien, wenn sie in Brand geraten. Einer Studie zufolge gehen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Hybridautos aber deutlich öfter in Flammen auf. Im Sommer hatte General Motors (GM) über 140.000 Chevrolet Bolt und mehrere Hundert Opel Ampera-E zurückrufen müssen. Mehrere der Stromer hatten zuvor beim Laden Feuer gefangen. Bei den Fahrzeugen wurden die von LG Chem gelieferten Batterien ausgetauscht. Auch in Brand aufgegangene Elektroautos von Tesla sind immer wieder ein Thema in den News. Dabei ist die Feuergefahr bei Hybridautos und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...