Die VST Building hat einen bedingten Kaufvertrag über ihren gesamten Anteil an der Premiumverbund-Technik Bau GmbH in Höhe von 71,47 Prozent abgeschlossen. Die durch den Verkauf eingenommenen Finanzmittel dienen der Sanierung des Unternehmens sowie der weiteren Aufrechterhaltung des Betriebs, so die Gesellschaft.

