Die Erholungsbewegung bleibt heute allem Anschein nach aus. Geschockt vom Quartalsbericht der Facebook-Mutter Meta hat die technologielastige Nasdaq-Börse am Donnerstag ihre jüngste Erholungsrally schlagartig abgebrochen. Die wichtigsten Tech-Indizes gerieten wieder stark unter Druck. Auch die Standardwerte an der Wall Street mussten Einbußen hinnehmen.Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach vier Gewinntagen in Folge um 0,84 Prozent auf 35.330,58 Punkte nach. Der den breiten Markt abdeckende ...

