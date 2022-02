Die Aktien von Meta Platforms und Amazon zählen gegenwärtig zu den großen Verlierern im Nasdaq 100-Index . Der Auswahlindex verliert 405 Punkte. Großer Pessimismus herrscht aktuell an den Börsen in den USA. Der Nasdaq 100-Index notiert um 3,47 Prozent schlechter als am vorherigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...