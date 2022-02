Neue Fotos aus der ganzen Welt erfassen Schönheit, Bedeutung und Nachhaltigkeit des Betons im Leben

Mehr als 13.500 Beiträge aus der ganzen Welt zum jährlichen globalen Fotowettbewerb der GCCA unter dem Motto "Concrete in Life" veranschaulichen die wesentliche Rolle des Betons in der Gesellschaft

Hauptgewinner erhält Top-Preis von 10.000 USD, Kategoriesieger erhalten je 2.500 USD

Die Global Cement and Concrete Association (GCCA) verkündete heute die Sieger ihres globalen Fotowettbewerbs "Concrete in Life 2021", mit dem die Schönheit, Bedeutung und Nachhaltigkeit des Betons dem meistgenutzten von Menschen geschaffenen Werkstoff in der heutigen Welt zelebriert werden. Die Beiträge wurden von einer Jury beurteilt, der ein erfahrener Architekt eines weltbekannten Büros, ein Kreativdirektor und die Redakteurin einer führenden Architektur-Fachzeitschrift angehörten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220203005102/de/

Concrete in Life 2021 Overall Winner (and Urban Concrete Category Winner): Agung Lawerissa @lawerisaid, Merah Putih Bridge in Indonesia "I took my photo in the city of Ambon, Indonesia. I was interested in capturing this moment because there was a group of children playing soccer in the sand at low tide with Merah Putih bride in the background. The bridge was built to speed up the travel time between Patimura Airport on the Lei Hitu Peninsula, Central Maluku in the north and Ambon City Center on the East Lei Peninsula in the south. It is a great honour to win the Concrete in Life 2021 competition and tell the story of how concrete is bringing communities together in my country." (Photo: Business Wire)