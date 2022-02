London (ots/PRNewswire) -Der NFT-Unternehmer Doctor Troller fordert ein Ende des derzeitigen toxischen Klimas der FUD-Angriffe auf dem NFT-Markt.Der 35-jährige Londoner NFT-Künstler hat davor gewarnt, dass die zunehmende Verbreitung von FUD-Posts (Fear, Uncertainty and Doubt) in den sozialen Medien ein solch epidemisches Ausmaß angenommen hat, dass sie nun die gesamte Zukunft der NFTs gefährdet.Doctor Troller, der eigentlich Andrew Brown heißt, sagte: "Im vergangenen Jahr gab es eine wachsende Zahl von Influencern, die immer wieder negatives Feedback zu verschiedenen NFT-Launches gaben.Auf einem derart volatilen und unvorhersehbaren Markt sind Spekulationen über die Gültigkeit neuer NFTs vorprogrammiert.Aber in letzter Zeit machen FUD-Gerüchte vielversprechenden NFTs den Garaus, bevor sie überhaupt begonnen haben."Mit seiner eigenen Markteinführung von Crocs League NFT-Sammlerstücken wurde er Opfer von FUD-Angriffen.Er sagte: "In mehreren Fällen gibt es Beweise dafür, dass Influencer von konkurrierenden Unternehmen dafür bezahlt werden, böswillige Gerüchte über neue NFTs zu verbreiten, um deren Unternehmen zu destabilisieren, während sie sich auf den Start vorbereiten. In den letzten Monaten sind mehrere sehr gute NFT auf diese Weise abgeschossen worden und werden sich wahrscheinlich nie wieder erholen.Sie beginnen mit Gerüchten auf Social-Media-Plattformen, die auf keiner Studie beruhen und für die es keine Beweise gibt. Da sich diese Gerüchte in den sozialen Medien verbreiten und wiederholt werden, gewinnen sie an Zugkraft, weil sie einfach weit verbreitet und geteilt werden. Sobald sie eine kritische Masse erreicht haben, führen sie oft zu einem massiven Ausverkauf eines bestimmten NFT, dessen Preis dann stark sinkt.Dies bestätigt dann fälschlicherweise die Gerüchteküche in dem Glauben, sie habe einen 'Rug Pull' oder ein 'Pump and Dump' vorausgesagt."Doctor Troller räumt ein, dass es notwendig ist, dass Influencer schlechte Praktiken auf dem NFT-Markt anprangern, weist aber darauf hin, dass dies auf der Grundlage von Beweisen und gründlichen Untersuchungen geschehen muss und nicht nur auf der Basis unbelegter Gerüchte.Er fügte hinzu: "Es ist wichtig, dass dieser Markt sich selbst reguliert, das ist der Sinn dezentraler Märkte, aber damit das auch wirklich geschieht, dürfen wir nicht in diesem Meer falscher FUD-Meldungen versinken.Das Beste, was wir tun können, um den falschen FUDs entgegenzuwirken, ist, Influencer, die ihre Position missbrauchen, zu melden und zu blockieren, und die Unternehmen zu boykottieren, die für falsche Beiträge bezahlen. Wir müssen stärkere Netzwerke und Vertrauensgemeinschaften aufbauen, wenn der NFT-Markt florieren soll."Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1739955/Doctor_Troller.jpgPressekontakt:Thomas Goodhall,art@doctortroller.com,07949 774557Original-Content von: UK NFT Art, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161303/5138209