Corestate Group: Madeleine-Fonds übernimmt zukunftsweisendes Bürogebäude in erstem CO2-neutralen Stadtviertel von Paris



04.02.2022 / 07:00

Corestate Group: Madeleine-Fonds übernimmt zukunftsweisendes Bürogebäude in erstem CO 2 -neutralen Stadtviertel von Paris



Paris, 4. Februar 2022. Die Corestate-Tochter STAM Europe hat vom Immobilienentwickler Linkcity mit dem Bürogebäude Tribu im Rahmen eines Forward Purchase die erste Phase des Stadtentwicklungsprojekts 'Îlot Fertile - Triangle Eole Evangile' im 19. Pariser Arrondissement für den von ihr initiierten Madeleine-Fonds übernommen. Das Tribu wird auf 7.000 m² mit modernsten flexiblen Büroflächen, weitläufigen und lichtdurchfluteten Etagen sowie Terrassen und Gärten aufwarten. Zahlreiche Umweltzertifikate wie BREEAM Excellent, HQE Excellent und Biodivercity unterstreichen die zukunftsweisende ökologische Bauweise. Îlot Fertile hat sich als erster Stadtteil von Paris dazu verpflichtet, innerhalb von 10 Jahren kohlenstoffneutral zu sein und versteht sich als Modell für die Stadt von morgen, die über die verschiedensten Nutzungsarten hinweg in Sachen Umwelt und Nutzqualität vorbildlich ist. Zu Îlot Fertile gehören neben dem Bürogebäude Tribu eine städtische Logistikbasis, Geschäfte, Wohnobjekte (inkl. Sozialwohnungen und Mehrgenerationenhäusern), eine Jugendherberge sowie ein städtisches Sportzentrum. Weiterführende Informationen: https://tribu-paris.fr/

Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 27 Milliarden Euro (Stand 31.12.2021). Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 850 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig.

