The following instruments on XETRA do have their first trading 04.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.02.2022Aktien1 AU0000141137 Australasian Metals Ltd.2 CA53635T1084 Liquid Meta Capital Holdings Ltd.3 SE0009242324 ByggPartner i Dalarna Holding AB4 PLESTHN00018 Esotiq & Henderson S.A.5 DK0010270347 North Media A/S6 CA79467F1062 salesforce.com Inc. CDR7 CA2482331089 Denarius Metals Corp.8 CA54404Q2009 Lords & Company Worldwide Holdings Inc.Anleihen/ETF/Fonds1 XS2401886788 Loxam S.A.S.2 US06051GKK49 Bank of America Corp.3 US06051GKJ75 Bank of America Corp.4 XS2442764747 International Business Machines Corp.5 XS2442765124 International Business Machines Corp.6 FR00140087C4 La Banque Postale7 XS2441574089 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson8 US902133AY31 Tyco Electronics Group S.A.9 US91913YBE95 Valero Energy Corporation10 CH1160188343 Axpo Holding AG11 XS2438619343 Investec Bank PLC12 DE000A3MQA98 Niedersachsen, Land13 XS2440108491 Federation des caisses Desjardins du Quebec14 XS2441296923 Santander Consumer Bank AS15 XS2439227047 International Bank for Reconstruction and Development16 IT0005482994 Italien, Republik Italien17 DE000HLB5QP8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB5QQ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB5QJ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB5QH5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 XS2442768227 Skandinaviska Enskilda Banken AB22 IE00BF2FNJ76 Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF23 IE00BF2FPB31 Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF24 IE00BF2GFK56 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF25 LU2078716052 GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A26 DE000A3CNGM3 BIT Global Crypto Leaders - R-I EUR ACC27 LU0302976872 Swisscanto LU Equity Fund Global Water Invest AT28 DE000A2PMXF8 Lloyd Fonds - Green Dividend World R