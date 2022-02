Die Ölpreise haben am Freitag erneut zugelegt. Der US-Ölpreis markierte den höchsten Stand seit Herbst 2014, Brent notierte knapp darunter. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,39 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 43 Cent auf 90,70 Dollar.Getrieben werden die Ölpreise derzeit durch mehrere Entwicklungen. Für grundsätzliche Unterstützung sorgen ein knappes Angebot und die trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...