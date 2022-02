Olten (ots) -Was mit einem Besuch von DER VINYLIST bei VINYLOPRESSO im Sommer 2021 seinen Anfang nahm, findet nun seine Fortsetzung in einem gemeinsamen Fan-Projekt zu den drei ???. Denn nicht nur, dass die ersten Folgen von "Die drei ???"auf Vinyl erschienen sind, verbindet die beiden, sondern auch die aus der Jugend erhaltene Begeisterung für die drei Detektive aus Rocky Beach.Am 4. Februar 2022 startet die gemeinsame Serie mit der Pilotfolge des Fan-Projektes zu den drei ???. Konzipiert von DER VINYLIST und produziert von VINYLOPRESSO wird die große Welt von "Die drei ???" unter die Lupe genommen. Die Hörerschaft erhält so einen Einstiegs- und Orientierungspunkt. Unterstützung bekommen sie dabei von ausgesuchten Gästen.In der ersten Folge diskutieren Nils von DER VINYLIST und Markus von VINYLOPRESSO mit Schülerin Ida, Buchautor Christian R. Rodenwald und Philipp von der Community rocky-beach.com. Dabei geht es um den ersten Kontakt mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und die Faszination, die die drei Detektive aus Rocky Beach auf Jung und Alt immer noch ausüben.Die Folge ist ab dem 4. Februar ab 15 Uhr überall verfügbar, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Apple Podcasts, Spotify oder direkt bei www.vinylopresso.ch.DERVINYLIST.COMDas 2016 gegründete Online Magazin DER VINYLIST richtet sich an Musik- und Schallplatten-Fans. Die ausgesuchte Berichterstattung mit LP Veröffentlichungskalender, Plattenkritiken, Interviews und Vinyl Top-Charts wird ergänzt durch Beiträge rund um "Die drei ???".VINYLOPRESSO.CHVINYLOPRESSO ist der erste Schallplatten Podcast aus der Schweiz mit (Live)Musik, Interviews, vinylen Themen und einer Prise Hörspiel. VINYLOPRESSO versteht sich als eine Drehscheibe, auf der die neusten Infos aus der Vinyl Community zusammenkommen. Als ein weiteres "Schümli" gibt es nun also das Fan-Projekt zu den drei ??? on top.Pressekontakt:DERVINYLISTNils von Kriegsheiminfo@dervinylist.comoderVinylopressoChri Sustudio@vinylopresso.chOriginal-Content von: Vinylopresso, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161342/5138249