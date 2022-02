DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

04 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 03 February 2022 it purchased a total of 267,762 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 147,762 120,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2900 GBP1.0780 GBP1.0540 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2560 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2755 GBP1.0629

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 736,785,420 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,423 1.2740 XDUB 08:07:53 00025800312TRDU1 1,433 1.2740 XDUB 08:09:38 00025800339TRDU1 1,334 1.2740 XDUB 08:11:19 00025800358TRDU1 1,347 1.2800 XDUB 08:12:51 00025800385TRDU1 8,880 1.2780 XDUB 08:14:01 00025800418TRDU1 418 1.2780 XDUB 08:14:01 00025800419TRDU1 1,508 1.2800 XDUB 08:26:11 00025801055TRDU1 1,419 1.2800 XDUB 08:28:25 00025801108TRDU1 1,463 1.2800 XDUB 08:30:35 00025801132TRDU1 1,492 1.2800 XDUB 08:32:50 00025801175TRDU1 1,350 1.2800 XDUB 08:35:06 00025801191TRDU1 1,332 1.2800 XDUB 08:37:02 00025801196TRDU1 1,447 1.2800 XDUB 08:39:08 00025801235TRDU1 1,523 1.2800 XDUB 08:41:19 00025801246TRDU1 1,406 1.2800 XDUB 08:43:29 00025801253TRDU1 1,515 1.2800 XDUB 08:45:42 00025801286TRDU1 1,508 1.2800 XDUB 08:47:57 00025801305TRDU1 1,573 1.2760 XDUB 08:49:20 00025801312TRDU1 6,313 1.2760 XDUB 08:49:20 00025801313TRDU1 1,329 1.2760 XDUB 09:02:07 00025801413TRDU1 1,407 1.2800 XDUB 09:04:08 00025801416TRDU1 1,427 1.2800 XDUB 09:06:17 00025801424TRDU1 4 1.2800 XDUB 09:06:17 00025801425TRDU1 1,462 1.2800 XDUB 09:08:48 00025801449TRDU1 1,557 1.2800 XDUB 09:11:14 00025801467TRDU1 1,463 1.2800 XDUB 09:13:46 00025801488TRDU1 1,503 1.2800 XDUB 09:16:16 00025801537TRDU1 1,475 1.2800 XDUB 09:18:58 00025801576TRDU1 1,379 1.2800 XDUB 09:21:23 00025801594TRDU1 1,320 1.2800 XDUB 09:23:44 00025801606TRDU1 1,557 1.2800 XDUB 09:26:06 00025801617TRDU1 1,446 1.2800 XDUB 09:28:44 00025801642TRDU1 1,329 1.2800 XDUB 09:43:04 00025801896TRDU1 1,394 1.2800 XDUB 09:51:05 00025802014TRDU1 1,586 1.2800 XDUB 09:59:58 00025802260TRDU1 8 1.2800 XDUB 10:10:00 00025802403TRDU1 1,507 1.2900 XDUB 10:17:31 00025802499TRDU1 437 1.2900 XDUB 10:19:31 00025802539TRDU1 929 1.2900 XDUB 10:19:31 00025802540TRDU1 865 1.2900 XDUB 10:28:18 00025802640TRDU1 709 1.2900 XDUB 10:28:18 00025802641TRDU1 1,520 1.2900 XDUB 10:38:21 00025802725TRDU1 286 1.2900 XDUB 10:47:09 00025802801TRDU1 1,102 1.2900 XDUB 10:47:09 00025802802TRDU1 1,406 1.2900 XDUB 10:54:58 00025802905TRDU1 1,487 1.2900 XDUB 11:02:42 00025802990TRDU1 502 1.2900 XDUB 11:11:22 00025803048TRDU1 892 1.2900 XDUB 11:11:22 00025803049TRDU1 245 1.2880 XDUB 11:17:59 00025803075TRDU1 4,181 1.2880 XDUB 11:17:59 00025803076TRDU1 1,361 1.2880 XDUB 11:34:10 00025803163TRDU1 1,584 1.2860 XDUB 11:57:20 00025803368TRDU1 1,561 1.2860 XDUB 12:07:41 00025803398TRDU1 1,592 1.2860 XDUB 12:18:12 00025803474TRDU1 1,383 1.2860 XDUB 12:28:34 00025803525TRDU1 1,381 1.2860 XDUB 12:37:47 00025803580TRDU1 1,565 1.2840 XDUB 12:42:31 00025803622TRDU1 2,658 1.2860 XDUB 12:42:41 00025803625TRDU1 1,362 1.2840 XDUB 13:19:17 00025804427TRDU1 1,406 1.2840 XDUB 13:22:39 00025804438TRDU1 1,590 1.2820 XDUB 13:30:41 00025804508TRDU1 183 1.2820 XDUB 13:30:42 00025804510TRDU1 1,552 1.2820 XDUB 13:30:42 00025804511TRDU1 1,249 1.2820 XDUB 13:30:42 00025804512TRDU1 181 1.2760 XDUB 13:46:48 00025804740TRDU1 1,200 1.2760 XDUB 13:46:48 00025804741TRDU1 201 1.2760 XDUB 13:49:02 00025804808TRDU1 610 1.2760 XDUB 13:49:02 00025804809TRDU1 564 1.2760 XDUB 13:49:02 00025804810TRDU1 1,546 1.2680 XDUB 13:54:31 00025804905TRDU1 207 1.2700 XDUB 14:10:35 00025805505TRDU1 1,157 1.2700 XDUB 14:10:35 00025805506TRDU1 1,543 1.2680 XDUB 14:10:35 00025805507TRDU1 1,242 1.2700 XDUB 14:27:09 00025806015TRDU1 1,785 1.2700 XDUB 14:27:30 00025806030TRDU1 64 1.2700 XDUB 14:38:30 00025806366TRDU1 34 1.2700 XDUB 14:38:30 00025806367TRDU1 225 1.2660 XDUB 14:38:45 00025806392TRDU1 587 1.2660 XDUB 14:44:13 00025806625TRDU1 347 1.2660 XDUB 14:48:02 00025806836TRDU1 113 1.2700 XDUB 14:48:12 00025806837TRDU1 1,158 1.2700 XDUB 14:48:12 00025806838TRDU1 848 1.2700 XDUB 14:48:12 00025806839TRDU1 312 1.2700 XDUB 14:48:12 00025806840TRDU1 168 1.2700 XDUB 14:48:12 00025806841TRDU1 342 1.2700 XDUB 14:48:12 00025806842TRDU1 1,159 1.2660 XDUB 14:48:12 00025806843TRDU1 212 1.2660 XDUB 14:48:12 00025806844TRDU1 593 1.2660 XDUB 14:48:12 00025806845TRDU1 631 1.2660 XDUB 14:48:12 00025806846TRDU1 446 1.2660 XDUB 14:48:12 00025806847TRDU1 1,324 1.2640 XDUB 14:57:00 00025807168TRDU1 1,392 1.2640 XDUB 14:57:00 00025807169TRDU1 1,342 1.2640 XDUB 14:57:00 00025807170TRDU1 447 1.2640 XDUB 15:10:56 00025807451TRDU1 1,018 1.2640 XDUB 15:10:56 00025807452TRDU1 1,104 1.2640 XDUB 15:15:24 00025807537TRDU1 780 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807654TRDU1 1,432 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807655TRDU1 600 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807656TRDU1 368 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807657TRDU1 48 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807658TRDU1 248 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807659TRDU1 72 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807660TRDU1 624 1.2620 XDUB 15:18:34 00025807661TRDU1 1,481 1.2600 XDUB 15:26:35 00025807856TRDU1 1,441 1.2600 XDUB 15:26:35 00025807857TRDU1 1,412 1.2600 XDUB 15:41:50 00025808302TRDU1 1,520 1.2580 XDUB 15:44:13 00025808389TRDU1 1,435 1.2580 XDUB 15:44:13 00025808390TRDU1 1,176 1.2580 XDUB 15:44:33 00025808404TRDU1 331 1.2580 XDUB 15:44:34 00025808405TRDU1 1,356 1.2560 XDUB 16:00:07 00025808710TRDU1 12 1.2580 XDUB 16:04:12 00025808768TRDU1 243 1.2600 XDUB 16:09:47 00025809033TRDU1 3 1.2600 XDUB 16:09:47 00025809034TRDU1 204 1.2600 XDUB 16:11:41 00025809059TRDU1 651 1.2600 XDUB 16:11:41 00025809060TRDU1 535 1.2600 XDUB 16:12:18 00025809072TRDU1 1,323 1.2600 XDUB 16:12:18 00025809073TRDU1 1,332 1.2600 XDUB 16:12:43 00025809085TRDU1 824 1.2580 XDUB 16:12:43 00025809086TRDU1 3,483 1.2580 XDUB 16:13:03 00025809092TRDU1 500 1.2580 XDUB 16:13:03 00025809093TRDU1 208 1.2580 XDUB 16:13:03 00025809094TRDU1 47 1.2640 XDUB 16:22:56 00025809435TRDU1 1,309 1.2640 XDUB 16:23:15 00025809452TRDU1 91 1.2640 XDUB 16:23:15 00025809453TRDU1 1,294 1.2600 XDUB 16:23:15 00025809454TRDU1 276 1.2600 XDUB 16:24:20 00025809516TRDU1 176 1.2600 XDUB 16:25:34 00025809551TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 771 1.0620 XLON 08:49:27 00025801315TRDU1 1,000 1.0620 XLON 08:49:27 00025801316TRDU1 4,379 1.0620 XLON 08:49:27 00025801317TRDU1 1,000 1.0620 XLON 08:49:44 00025801318TRDU1 2,734 1.0620 XLON 08:49:44 00025801319TRDU1 806 1.0620 XLON 08:49:44 00025801320TRDU1 860 1.0660 XLON 09:43:04 00025801897TRDU1 2,060 1.0660 XLON 09:43:04 00025801898TRDU1 1,169 1.0660 XLON 09:43:04 00025801899TRDU1 140 1.0660 XLON 09:43:04 00025801900TRDU1 924 1.0660 XLON 09:43:04 00025801901TRDU1 153 1.0660 XLON 09:43:04 00025801902TRDU1 1,000 1.0660 XLON 09:43:04 00025801903TRDU1 1,968 1.0660 XLON 09:57:44 00025802153TRDU1 12,992 1.0660 XLON 09:57:44 00025802154TRDU1 1,773 1.0660 XLON 09:57:44 00025802155TRDU1 497 1.0780 XLON 11:27:14 00025803127TRDU1 638 1.0780 XLON 11:27:14 00025803128TRDU1 368 1.0780 XLON 11:27:14 00025803129TRDU1 1,349 1.0780 XLON 11:27:14 00025803130TRDU1 294 1.0780 XLON 11:27:14 00025803131TRDU1 474 1.0780 XLON 11:27:14 00025803132TRDU1 623 1.0740 XLON 11:27:14 00025803123TRDU1 570 1.0740 XLON 11:27:14 00025803124TRDU1 3,650 1.0740 XLON 11:27:14 00025803125TRDU1 1,510 1.0740 XLON 11:27:14 00025803126TRDU1 2,018 1.0740 XLON 11:34:10 00025803165TRDU1 564 1.0720 XLON 11:34:10 00025803166TRDU1 1,425 1.0720 XLON 11:34:10 00025803167TRDU1 1,947 1.0720 XLON 11:34:10 00025803168TRDU1 139 1.0660 XLON 12:03:14 00025803381TRDU1 12 1.0660 XLON 12:03:41 00025803382TRDU1 584 1.0660 XLON 12:15:28 00025803459TRDU1 1,216 1.0660 XLON 12:15:28 00025803460TRDU1 2,108 1.0660 XLON 12:27:21 00025803521TRDU1 5,547 1.0660 XLON 12:42:41 00025803626TRDU1 1,996 1.0660 XLON 12:42:41 00025803627TRDU1 1,046 1.0660 XLON 13:15:11 00025804383TRDU1 1,935 1.0640 XLON 13:30:41 00025804507TRDU1 1,918 1.0620 XLON 13:30:41 00025804509TRDU1 595 1.0580 XLON 13:35:05 00025804571TRDU1 873 1.0620 XLON 13:54:31 00025804903TRDU1 728 1.0620 XLON 13:54:31 00025804904TRDU1 2,244 1.0620 XLON 13:54:31 00025804906TRDU1 2,012 1.0620 XLON 14:10:35 00025805504TRDU1 2,074 1.0600 XLON 14:10:35 00025805503TRDU1 1,832 1.0620 XLON 14:27:09 00025806014TRDU1 1,768 1.0620 XLON 14:27:09 00025806016TRDU1 3 1.0580 XLON 14:44:13 00025806626TRDU1 2,048 1.0580 XLON 14:48:02 00025806835TRDU1 41 1.0560 XLON 14:57:00 00025807176TRDU1 166 1.0560 XLON 15:08:33 00025807387TRDU1 602 1.0560 XLON 15:09:13 00025807418TRDU1 4,788 1.0560 XLON 15:18:27 00025807645TRDU1 5,754 1.0560 XLON 15:18:27 00025807646TRDU1 518 1.0560 XLON 15:25:14 00025807838TRDU1 812 1.0560 XLON 15:37:02 00025808234TRDU1 101 1.0560 XLON 15:40:53 00025808294TRDU1 1,782 1.0560 XLON 15:43:43 00025808375TRDU1 1,753 1.0560 XLON 15:43:43 00025808376TRDU1 1,782 1.0560 XLON 15:43:43 00025808377TRDU1 1,303 1.0560 XLON 15:43:43 00025808378TRDU1 1,753 1.0560 XLON 15:43:43 00025808379TRDU1 524 1.0540 XLON 16:04:13 00025808769TRDU1 623 1.0560 XLON 16:06:51 00025808924TRDU1 212 1.0560 XLON 16:06:52 00025808925TRDU1 639 1.0560 XLON 16:08:33 00025808988TRDU1 1,803 1.0560 XLON 16:09:02 00025809007TRDU1 4,932 1.0560 XLON 16:11:41 00025809057TRDU1 319 1.0560 XLON 16:11:41 00025809058TRDU1 449 1.0580 XLON 16:23:28 00025809466TRDU1 2,063 1.0580 XLON 16:24:00 00025809503TRDU1 749 1.0580 XLON 16:26:00 00025809563TRDU1 1,368 1.0580 XLON 16:26:00 00025809566TRDU1 4,107 1.0580 XLON 16:26:00 00025809567TRDU1 696 1.0560 XLON 16:27:40 00025809690TRDU1 27 1.0560 XLON 16:29:20 00025809785TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 140854 EQS News ID: 1276573 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

