Standard Lithium-Aktionäre fühlten sich gestern vermutlich wie einer Zeitmaschine. Denn nachdem die Aktie schon im Herbst Opfer einer Shortseller-Attacke wurde, gab es gestern erneut einen Angriff auf den Aktienkurs. So hat Hindenburg Research Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wird, dass Standard Lithium in seinen Veröffentlichungen widerrechtlich keine Angaben zum Pilotprojekt in Arkansas macht…

Diese Meldung sorgte an der Börse für ein regelrechtes Erdbeben. So stürzte Standard Lithium auf der Handelsplattform Tradegate beispielsweise um fast 30 Prozent in die Tiefe. Zwischenzeitlich kostete die Aktie nur noch rund 4,50 Euro! Heute schlägt das Unternehmen allerdings eindrucksvoll zurück. Denn im vorbörslichen Handel klettert der Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...