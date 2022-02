DJ Hamburger Architekturbüro sucht kreative Architekten und Werkstudenten zur Erschaffung von "Baukunst für Menschen" - Architekt Asselmeyer: "Wir suchen Persönlichkeiten, die unsere Begeisterung und Denkweise teilen"

Hamburg (pts006/04.02.2022/08:50) - Wer sich in Deutschland zur Architektur berufen fühlt, der steckt oft fest in der Planung von architektonischem Einheitsbrei. Genau hier geht die Asselmeyer Architekt GmbH einen gänzlich neuen Weg und möchte moderne Baukunst für Menschen erschaffen. Dazu werden aktuell Architekten (Senior und Junior) und Werkstudenten gesucht. "Was wir planen, ist am besten mit Persönlichkeiten möglich, die unsere Begeisterung und unsere Denkweise teilen. Nur so entsteht Neues", ist Dipl.-Ing. Architekt Justus Asselmeyer überzeugt, der sich für Architektur mit Identität engagiert.

Infos zu den Stellen-Ausschreibungen und dem Architekturbüro unter: https://asselmeyerarchitekt.de/buero

Architekt Asselmeyer aus Hamburg sucht Architekt/in und Werkstudent/in

Kein unpersönliches Großraumbüro, sondern ein junges Unternehmen, das alle klassischen Vorzüge eines Ingenieurbüros garantiert, jedoch den Spirit, die Kreativität und die Innovationskraft eines Start-Ups lebt. Wir wollen menschlicher Architektur Identität geben!

1. Hamburger Architekturstudio sucht Architekt/in:

Aufgaben: Eigenverantwortliche Bearbeitung von Auftragsstudien, Bauplänen und Wettbewerbsprojekten in allen Leistungsphasen. Kontakt und Abstimmung mit Bauherren und Behörden.

Anforderung: Berufs- und Projekterfahrung über mehrere/alle Leistungsphasen und routiniertes selbstständiges, strategisches Arbeiten mit ArchiCAD, Orca AVA sowie die Adobe Creative Suite. Detailliertes Arbeiten und architektonische Perfektion wird erwartet, damit wir gemeinsam wachsen und die Zukunft gestalten können.

2. Hamburger Architekturstudio sucht Werkstudent/in:

Aufgaben: Mitarbeit an interessanten Projekten und Wettbewerben, Erstellung und Zeichnungen von Präsentationen in 2D und 3D und direkten Einblick in die Entwicklung von zukunftsweisenden Architektur-Konzepten.

Anforderung: Mindestens 5. Semester Architekturstudium und konzeptionelles und konstruktives Verständnis für Architektur. Kenntnis der Adobe Creative Suite und bereits CAD und Visualisierungskenntnisse. Erfahrungen in ArchiCAD 2D/3D wären super, jedoch kein Muss.

Mitarbeit an neuen Architektur-Visionen für menschlicheres urbanes Bauen

"Wir bieten unseren Bewerbern ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem anspruchsvollen, kreativen Umfeld mit teamorientierter Struktur. Wir lieben gute Laune im Team und begeistern uns für Menschen und Architektur. Wir setzen auf Weiterbildung und eigene Ideen werden definitiv gefördert", so Dipl.-Ing. Architekt Justus Asselmeyer.

Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: jobs@asselmeyerarchitekt.de (PDF-Format mit maximal 10 MB); bitte mit persönlichem Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung und Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin.

Infos zum Architekturbüro unter: https://asselmeyerarchitekt.de/buero

ASSELMEYER ARCHITEKT GmbH Mittelweg 22, 20148 Hamburg Tel.: +49 (0)170 960 5550 E-Mail: justus@asselmeyerarchitekt.de

Aussender: BEAUREAU PR Ansprechpartner: Patrick Hartung E-Mail: pressetext@beaureau.de Website: www.asselmeyerarchitekt.de

