NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nel ASA von 24 auf 22 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Erwan Kerouredan erhöhte in seinem Bewertungsmodell für den Wasserstoffkonzern die Kapitalkosten. Damit trage er dem steigenden Zinsumfeld Rechnung, von dem wachstumsstarke Unternehmen unverhältnismäßig stark betroffen seien, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 17:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

NEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de