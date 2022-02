Israel war der Vorreiter. Nun folgt auch Deutschland mit der vierten Dosis. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich die Ständige Impfkommission (Stiko) dafür ausgesprochen, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen eine zweite Boosterimpfung zu geben.Bereits vor Kurzem hatte Israel mit der vierten Impfung gegen das Coronavirus für Erwachsene mit Vorerkrankungen begonnen. Betroffene mit Risikofaktoren für schwere Erkrankungen ...

