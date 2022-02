HSBC AM legt einen ESG-Rentenfonds auf, der sich auf den asiatischen Markt konzentriert. Der Fonds entspricht der Klassifizierung nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Die Managementgebühr beträgt 1,10%. Der Fonds ist in Luxemburg domiziliert. Der Vermögensverwalter HSBC Asset Management gibt die Auflegung des Fonds "HSBC GIF Asia ESG Bond" bekannt. Der aktiv gemanagte Fonds wird in ein Portfolio asiatischer Anleihen investieren, bei denen Emittenten mit einem hochwertigen ESG-Profil bevorzugt ...

