Intesa Sanpaolo will 25 Milliarden Euro bis 2025 ausschütten

Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Intesa Sanpaolo strebt für die nächsten Jahr eine Steigerung von Erträgen und Rentabilität an. Dies soll das italienische Kreditinstitut in die Lage versetzen, zwischen 2021 und 2025 insgesamt 22 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten, wie es in einer Mitteilung zu den aktuellen Quartalszahlen heißt. Italiens nach Bilanzsumme größte Bank rechnet für 2025 mit einem Anstieg des Nettogewinns bis auf 6,5 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr 2021 verbuchte sie einen Überschuss von 4,19 Milliarden Euro.

Die Eigenkapitalrendite soll von zuletzt 9,1 Prozent bis 2025 auf 13,9 Prozent verbessert werden.

Der Plan für die Aktionärsbeteiligung an den Gewinnen sieht vor allem Bardividenden vor. Die Ausschüttungsquote bleibt dabei mit 70 Prozent auf dem bisherigen Niveau. Außerdem ist für dieses Jahr ein Aktienrückkauf im Volumen von 3,4 Milliarden Euro geplant, so Intesa.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr will Intesa weitere 1,5 Milliarden Euro in Form von Dividenden ausschütten, zusätzlich zu einer Zwischendividende, die im November gezahlt wurde.

Im vierten Quartal 2021 verzeichnete Intesa einen Nettogewinn von 179 Millionen Euro - verglichen mit einem Verlust von 3,1 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Das Betriebsergebnis ging unterdessen um 1,4 Prozent auf 5,02 Milliarden Euro zurück.

